Attualità Cronaca Video

Catania: vasto incendio nella zona industriale, Vigili del Fuoco in azione

Di

Dic 22, 2025


CATANIA (ITALPRESS) – Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di ieri nella zona industriale di Catania, in località Ponte Primo Sole. Le fiamme hanno interessato un centro benessere e diverse attività commerciali adiacenti, coinvolgendo complessivamente tre edifici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania con il distaccamento Sud, una squadra dalla sede Centrale, i Vigili del Fuoco volontari di Maletto, un’autoscala e numerose autobotti. All’arrivo delle squadre, l’incendio risultava già esteso e generalizzato, rendendo necessario un intervento immediato su più fronti. A supporto delle operazioni sono intervenuti anche il Corpo Forestale e la Protezione Civile. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Funzionario di Servizio dei Vigili del Fuoco presente sul posto. Il lavoro dei soccorritori è proseguito per tutta la notte per contenere le fiamme, mettere in sicurezza le strutture e impedire la propagazione dell’incendio agli edifici vicini. Al momento sono ancora in corso le operazioni di bonifica. Non si registrano feriti.

tvi/mca2/gtr
Fonte video: Vigili del Fuoco

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA Politica Video

Meloni: “No alla narrazione di chi contrappone il pacifismo alle forze armate”

Dic 22, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

La premier Meloni: “Italia ascoltata perché è una nazione forte e autorevole”

Dic 22, 2025
Salute & Scienza Video

Musica, perché migliora e ringiovanisce le funzioni del cervello

Dic 22, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA Politica Video

Meloni: “No alla narrazione di chi contrappone il pacifismo alle forze armate”

Dic 22, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

La premier Meloni: “Italia ascoltata perché è una nazione forte e autorevole”

Dic 22, 2025
TOP NEWS

Milano-Cortina alle porte, Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

Dic 22, 2025
TOP NEWS

Pnrr, Foti “Spesa in costante crescita, al 30 novembre superati i 101 miliardi”

Dic 22, 2025