Vaccinazioni, in arrivo oltre 20mila dosi aggiuntive di Pfizer e Moderna

Sono 40.346 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte. A 16.377 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati in particolare sono 6.101 i trentenni, 7.335 i quarantenni, 3.983 i cinquantenni, 6.796 i sessantenni,5.221 i settantenni, 1.742 gli estremamente vulnerabili e 563 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.122.409 dosi (di cui 968.729 come seconde), corrispondenti al 94,6% di 3.302.340 finora disponibili per il Piemonte.

ENTRO IL 20 GIUGNO ARRIVERANNO LE PRIME 23 MILA DOSI AGGIUNTIVE PFIZER E MODERNA PER I RICHIAMI DI ASTRAZENECA

È arrivato oggi dalla struttura commissariale del generale Figliuolo, come richiesto ieri dal presidente Alberto Cirio, il primo rinforzo di 8.000 dosi Pfizer da destinare ai richiami di AstraZeneca per gli under60, che come noto dopo le nuove indicazioni dell’autorità sanitaria nazionale sull’uso dei vaccini sono da fare con un vaccino alternativo (appunto Pfizer o Moderna).

In tutto entro il 20 giugno arriveranno in Piemonte quasi 23 mila dosi aggiuntive per i richiami di AZ (18.710 di Pfizer, incluse le 8.000 arrivate oggi, e 4.100 di Moderna).

Sono quasi 50 mila le seconde dosi di AstraZeneca su persone con meno di 60 anni da effettuare con un vaccino alternativo entro l’estate.

In queste ore intanto, da normale programmazione, sono in corso di consegna alle aziende sanitarie anche altre 194.220 dosi di Pfizer e 37.200 di AstraZeneca.