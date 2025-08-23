Attualità Economia Eventi

UNCEM presenta il ‘Rapporto montagne 2025’ il 25 agosto a Roccaverano

Raimondo Bovone

Ago 23, 2025

Verrà presentato a Roccaverano, lunedi 25 agosto, alle ore 17, presso la sede dell’Unione montana Langa Astigiana Valle Bormida, il Rapporto Montagne Italia 2025: un lavoro corposo e strutturato, che nasce nell’ambito del Progetto Italiae del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è attuato dall’UNCEM per descrivere come si manifesta la contemporaneità nei territori di montagna. Il Rapporto sulla Montagna è qui:  https://www.store.rubbettinoeditore.it/catalogo/rapporto-montagne-italia-2025/?highlight=montagne

La presentazione del Rapporto sarà aperta al pubblico e vedrà la partecipazione, oltre che del Presidente nazionale UNCEM Marco Bussone, di Marco Listello, Presidente Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida, di Gigi Gallareto, coordinatore della Strategia Aree interne Val Bormida, e di Roberto Colombero, Presidente UNCEM Piemonte.
Il Rapporto Montagne è frutto di contributi di diversi esperti, tra cui Giampiero Lupatelli, economista ed esperto di pianificazione territoriale e pianificazione strategica; Aldo Bonomi, sociologo, fondatore del Consorzio Aster; Nando Pagnoncelli, sondaggista, presidente di Ipsos Italia.

Il Rapporto presenta i dati socio-economici di tutti i territori montani del Paese. Per la prima volta, si entra nel dettaglio dei singoli territori: il risultato è una fotografia molto fedele della situazione delle aree montane italiane, che permette di sfatare alcuni miti frutto di un pensiero retorico, svincolato dall’analisi delle singole realtà, come quello della crisi delle nascite concentrata nei centri montani.
Se leggiamo i dati del Rapporto, vedremo che non è così. Ci sono 100.000 nuovi ingressi nelle zone montane negli ultimi anni. Un saldo migratorio positivo che fa fa ben sperare.

Di Raimondo Bovone

