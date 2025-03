UNCEM contro la chiusura degli sportelli bancari in montagna: appello ai comuni

Contro la chiusura delle banche, Uncem ha trasmesso a tutti i Comuni e a tutti gli Enti montani un ordine del giorno da varare in Consiglio o in Giunta. Una presa di posizione politica che impegna Governo, Parlamento, Regioni a intervenire sul caso.

UNCEM, con il presidente Marco Bussone, dopo la mobilitazione a Frontone, nelle Marche, scenderà in piazza in altri territori. E chiede anche ai Comuni che non hanno banche, che quindi non avranno chiusure, di approvare l’ordine del giorno: “L’azione politica con un atto è decisivo. Apprezzo molto che Parlamentari ed esponenti politici di diversi partiti e schieramenti stiano intervenendo. È importante. Salvaguardiamo i servizi, da quelli bancari alle scuole. Tutti devono agire. Un ordine del giorno è un atto politico-istituzionale che i Comuni approvano per opporsi a prese in giro e smobilitazioni”.

