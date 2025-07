Assicurazioni in aumento per le navi nel Mar Rosso

ROMA (ITALPRESS) – Il costo dell’assicurazione per le imbarcazioni che attraversano il Mar Rosso è aumentato vertiginosamente da quando i militanti Houthi hanno ripreso gli attacchi contro le navi commerciali, accrescendo le preoccupazioni sulla sicurezza marittima regionale e sul futuro dei flussi commerciali globali. I premi per il rischio di guerra per i viaggi nel Mar Rosso sono raddoppiati, passando dallo 0,4 per cento fino all’1 per cento del valore della nave. E’ quanto riporta il Financial Times. Per una nave cargo standard del valore di 100 milioni di dollari, il costo di copertura è aumentato da 300.000 dollari a viaggio fino a 1 milione di dollari. Le compagnie di assicurazione marittima presenti sul mercato londinese hanno reagito prontamente. Molti stanno sospendendo la copertura per i viaggi considerati ad alto rischio o stanno inasprendo le condizioni, in particolare per le navi collegate in qualche modo agli Stati Uniti, al Regno Unito o a Israele. Nonostante l’aumento del rischio, i dati di tracciamento delle navi indicano che il traffico nel Mar Rosso non ha subito un calo drastico.

abr/azn

