Napoli: traffico illecito di rifiuti, confisca di 204 milioni a 3 fratelli di Acerra

NAPOLI (ITALPRESS) – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – Gico della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, avente a oggetto un patrimonio del valore complessivo di oltre 204 milioni di euro, riconducibile ai 3 fratelli Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini, imprenditori di Acerra, operanti nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali.

vbo/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)