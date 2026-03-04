Attualità Cronaca Video

Napoli: traffico illecito di rifiuti, confisca di 204 milioni a 3 fratelli di Acerra

Di

Mar 4, 2026
NAPOLI (ITALPRESS) – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – Gico della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, avente a oggetto un patrimonio del valore complessivo di oltre 204 milioni di euro, riconducibile ai 3 fratelli Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini, imprenditori di Acerra, operanti nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali.
vbo/mca1
(Fonte video: Guardia di Finanza)

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Il ministro Musumeci: “Serve un rapporto nuovo con il mare”

Mar 4, 2026
Economia Video

Investire sulle ZES si può, ecco come

Mar 4, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella ha ricevuto il presidente di Singapore Tharman Shanmugaratnam

Mar 4, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

San Raffaele Milano e Smart Clinic Roma per prevenzione del tumore colon-retto

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Agrifood Magazine – 4/3/2026

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Lupa si tuffa in acqua, le immagini del salvataggio dei Vigili del Fuoco

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Terremoto nel Catanese, nessun ferito ma tanti crolli a Ragalna

Mar 4, 2026