ROMA (ITALPRESS) – La scelta dell’elettrico “è stata scellerata perché fondamentalista, noi avevamo fatto degli emendamenti per chiedere che ne 2035, ad esempio, ci fosse una riduzione di CO2 non del 100% ma del 90%, questo per permettere alle imprese di potersi adeguare”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della conferenza stampa di presentazione della Riunione Ministeriale Commercio G7.

