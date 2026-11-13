UE, Mattarella: “Scelta lungimirante e coraggiosa di statisti illuminati”

VICENZA (ITALPRESS) – “La mostra raccoglie una quantità di capolavori di straordinario valore e che interpreta quanto sia forte il legame che è stato nel corso di tanto tempo tra la cultura, la civiltà, la sensibilità tedesca e quella italiana. Come è stato ampiamente ricordato, questo spiega quanto siano forti le basi del legame che c’è dentro il nostro continente e dentro la nostra Unione Europea”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipando al Teatro Olimpico di Vicenza all’inaugurazione della mostra “Ispirazione Europa – Italia e Germania – Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”.

“Statisti illuminati, dopo le lacerazioni e gli orrori della seconda guerra mondiale, dopo secoli di contrapposizioni, hanno compiuto la scelta coraggiosa e lungimirante di porre insieme il futuro dei popoli europei, ma questa scelta aveva una base molto forte, una dimensione è quella che stiamo trattando questa mattina – ha aggiunto Mattarella – con la mostra che raccoglie questa espressione di grandissima profondità artistica che ha legato insieme artisti tedeschi e artisti italiani. La sensibilità comune della mostra, che non a caso parte con l’immagine di Goethe, simbolo tra i più autorevoli del grande legame che intercorre tra Germania e Italia”.

“Vi sono una quantità di legami che nei secoli hanno sviluppato la solidità della comune civiltà, della comune sensibilità europea: dal diritto che ha legato l’Europa per secoli all’arte. E’ una base culturale di civiltà che ha legato il nostro continente in maniera crescente, con degli ostacoli che nel corso del tempo sono intervenuti per interrompere questa fusione con contrapposizioni violente. Sono state superate definitivamente e accantonate dal coraggio della scelta dell’integrazione”, ha concluso il capo dello Stato.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

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