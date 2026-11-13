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Meloni “Con la riforma Irpef premiamo lavoro, merito e sacrifici”

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Nov 13, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “C’è chi continua a raccontare che le nostre misure fiscali siano rivolte soltanto ai redditi più alti. Ma è una narrazione che dimentica, o finge di dimenticare, il lavoro fatto in questi anni per sostenere i redditi più bassi e rafforzare il potere d’acquisto di lavoratori e famiglie”. Così su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
“Lo spieghiamo con qualche numero: un lavoratore con un reddito di 30 mila euro, grazie a quanto già fatto da questo Governo con il taglio del cuneo fiscale e gli interventi sull’Irpef, ha ogni anno 1.300 euro netti in più in busta paga – aggiunge -. Oggi continuiamo su questa strada, intervenendo specificamente in favore del ceto medio. Grazie a quanto già fatto negli anni passati e all’ultima modifica dell’Irpef prevista dalla Legge di Bilancio 2027, un lavoratore che guadagna 55 mila euro o più avrà un beneficio annuo complessivo di 1.200 euro. E, oltre a quanto detto, per tutti si aggiungono molte altre misure che rafforzano il reddito effettivo: dalla detassazione dei fringe benefit, dei buoni pasto e dei premi di produttività, al potenziamento dei congedi parentali, dall’aumento dell’Assegno unico al bonus per le mamme lavoratrici con almeno due figli che, dal 2027, vale da solo 1.200 euro l’anno – conclude Meloni -. E mentre la sinistra continua a pensare alle patrimoniali, noi con la riforma dell’Irpef continuiamo ad abbassare le tasse, premiando lavoro, merito e sacrifici”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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