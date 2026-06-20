Attualità Cronaca Video

Latina: fatture false e auto-riciclaggio, 4 misure cautelari

Di

Giu 20, 2026
LATINA (ITALPRESS) – I militari del Guardia di Finanza hanno eseguito nei giorni scorsi 4 misure cautelari personali emesse dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di altrettanti indagati per emissione di fatture per operazioni inesistenti e auto-riciclaggio. L’indagine, condotta dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Formia e coordinata dalla Procura di Napoli – Sezione Criminalità Economica, ha portato alla luce un presunto sistema di riciclaggio di proventi illeciti derivanti dall’emissione di fatture soggettivamente inesistenti per oltre 1.200.000 euro. Secondo gli investigatori, gli indagati, legali rappresentanti e amministratori di società operanti nel settore delle energie rinnovabili, avrebbero effettuato numerose operazioni bancarie e finanziarie per occultare la provenienza del denaro. Le attività investigative, sviluppate attraverso analisi documentali, accertamenti finanziari, ricostruzioni patrimoniali e attività tecniche sul territorio, avrebbero consentito di individuare il presunto dominus dell’organizzazione. Quest’ultimo, per ostacolare la tracciabilità dei fondi, avrebbe reinvestito parte delle somme in attività economiche intestate a familiari sull’isola di Ventotene e in Sardegna, nei settori della ristorazione e dei servizi balneari. Gli inquirenti contestano inoltre il coinvolgimento di un professionista ritenuto elemento di collegamento tra il presunto organizzatore, le società coinvolte e alcuni prestanome. Nel corso delle perquisizioni eseguite presso il suo studio erano già stati sequestrati circa 60.000 euro in contanti, custoditi senza una giustificazione ritenuta lecita dagli investigatori. Ritenendo consistente il quadro indiziario emerso, il GIP ha accolto la richiesta della Procura disponendo le misure cautelari. Il Tribunale ha inoltre emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore complessivo di circa 330.000 euro.tvi/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca

Operazione di Polizia in 26 città: 70 arresti, 264 denunce e 19 armi sequestrate

Giu 20, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Zelensky: “Pronti a nuovi negoziati con Mosca, partner coinvolti”

Giu 20, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 20 giugno: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Giu 19, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Cronaca

Operazione di Polizia in 26 città: 70 arresti, 264 denunce e 19 armi sequestrate

Giu 20, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Zelensky: “Pronti a nuovi negoziati con Mosca, partner coinvolti”

Giu 20, 2026
Calcio Sport

Mondiali di calcio: il Brasile non sbaglia, 3-0 contro Haiti

Giu 20, 2026
Calcio Sport

Mondiali di calcio: il Paraguay vince 1-0, la Turchia di Montella eliminata

Giu 20, 2026