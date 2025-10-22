WASHINGTON (ITALPRESS) – “Non voglio un incontro inutile. Non voglio perdere tempo, quindi vedremo cosa succederà”. Lo ha detto, ai giornalisti alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump in merito a un eventuale un incontro con l’omologo russo Vladimir Putin a Budapest sulla guerra in Ucraina.
Ucraina, salta il vertice a Budapest. Trump: “Non voglio perdere tempo”
