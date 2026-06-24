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Turismo: nuove risorse per la transizione energetica

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Giu 24, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Ammonta a 109 milioni la dotazione complessiva di GreenTour, il nuovo incentivo promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia, destinato a sostenere la transizione sostenibile delle imprese turistiche italiane. L’obiettivo è favorire investimenti in efficienza energetica, digitalizzazione e innovazione, rafforzando la competitività del settore e promuovendo un’offerta turistica più moderna e sostenibile. Per le imprese sarà possibile presentare domanda dal 15 luglio al 15 settembre. Possono accedere agli incentivi le imprese turistiche di qualsiasi dimensione, operanti sul territorio nazionale, anche in forma aggregata attraverso contratti di rete. Sono finanziabili programmi di investimento compresi tra 1 e 15 milioni, avviati successivamente alla presentazione della domanda. Tra gli interventi ammissibili rientrano la riqualificazione energetica degli edifici, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, sistemi di accumulo energetico, tecnologie per la gestione intelligente dei consumi e progetti di digitalizzazione. Le domande saranno valutate attraverso una graduatoria basata su criteri di sostenibilità, solidità finanziaria e qualità progettuale.gsl

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