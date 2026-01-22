Trump firma il Board of Peace: “Tutti vogliono farne parte”

DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato insieme a una ventina di leader l’atto costitutivo del Board of Peace in una cerimonia tenuta a Davos.

Trump, che ha definito la giornata emozionante, ha sottolineato che tutti vogliono fare parte del board: “Siamo davvero onorati della vostra presenza oggi“. Le nazioni rappresentate sul palco di Davos erano prevalentemente orientate verso il Medio Oriente e il Sud America, con i leader di Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Argentina e Paraguay tra i presenti. Il premier dell’Ungheria, Viktor Orban, era tra i leader saliti sul palco con Trump: “Il Board of Peace è ora ufficialmente un’organizzazione internazionale e collaborerà con molte altre, incluse le Nazioni Unite”. Al momento non ne fanno parte quasi tutti i Paesi UE, la Norvegia e il Regno Unito.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-