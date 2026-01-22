IN EVIDENZA Sport Video

Mattarella: “Con Milano-Cortina l’Italia è al centro dell’attenzione del mondo”

Gen 22, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Io vorrei non solo sottolineare l’importanza di Olimpiadi e Paralimpiadi, ma anche in questa occasione ringraziare la Fondazione e coloro che nelle varie responsabilità e nelle varie condizioni e posizioni hanno contribuito a questo percorso perché è stato un gesto di coraggio, di visione, quello di lanciarvisi, ma è stato un percorso concreto di impegno operativo che ha dato il successo che vediamo, perché i due eventi portano al nostro Paese prestigio e lo collocano al centro dell’attenzione del mondo per lo sport interpretato nel nostro Paese, e questo per noi è molto importante”. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione della Fondazione Milano-Cortina 2026 guidata dal Presidente, Giovanni Malagò e dall’Amministratore Delegato, Andrea Varnier, e composta dal Consiglio di amministrazione, dai soci fondatori della Fondazione e dai rappresentanti dei comuni di Milano e Cortina, della regione Lombardia, della regione Veneto, della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma Alto Adige.gm/mca1

(Fonte video: Quirinale)

