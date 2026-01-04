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Palermo: trovato un piccolo serpente a bordo dell’aereo da Lampedusa

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Set 4, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Momenti di insolito fermento all’aeroporto di Palermo dove, a bordo di un volo proveniente da Lampedusa, è stato trovato un piccolo serpente. Il ritrovamento è avvenuto durante le fasi finali del volo, quando la presenza dell’animale è stata segnalata all’equipaggio. Il Comandante ha quindi informato le Forze dell’ordine presenti presso lo scalo palermitano. All’atterraggio sono immediatamente intervenuti a bordo i militari della Stazione Carabinieri dell’Aeroporto di Palermo, insieme ai Carabinieri forestali del Distaccamento Cites di Punta Raisi, che hanno provveduto a recuperare il rettile e a metterlo in sicurezza. vbo/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

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