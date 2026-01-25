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Roma: 1 arresto per possesso di 20 kg di cocaina e 100.000 euro in contanti

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Set 25, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Un uomo è stato arrestato in flagranza dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno sequestrato circa 20 chilogrammi di cocaina e 100.290 euro in contanti. L’operazione è scattata a Tivoli, dove una pattuglia delle Fiamme Gialle ha controllato un’autovettura con a bordo un cittadino italiano. Il particolare nervosismo dell’uomo e gli esiti delle prime verifiche hanno indotto i militari ad approfondire il controllo, fino a scoprire nel cruscotto dell’auto un doppiofondo, accessibile attraverso un sistema magnetico, con 6 panetti di cocaina. La successiva perquisizione in un appartamento nella disponibilità dell’uomo ha permesso di trovare, in un locale sottotetto, altri 13 panetti di cocaina, 18 grammi di hashish, un bilancino di precisione e due buste con numerose mazzette di banconote da 50 e 20 euro, per oltre 100.000 euro complessivi. Su disposizione della Procura di Tivoli, l’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Regina Coeli. Secondo gli investigatori, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 4,5 milioni di euro nelle piazze di spaccio della Città metropolitana di Roma.pc/mca3 (fonte video: Guardia di Finanza)

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