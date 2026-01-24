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La premier Meloni: “Per la sinistra è un sacrilegio diminuire le tasse”

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Set 24, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo tagliato le tasse, quella del bollo auto è l’ultima, ma non sono rimasta sorpresa del fatto che a forze politiche, che ogni giorno propongono una nuova patrimoniale, non piaccia un governo che toglie le tasse sulla proprietà. Per loro è un sacrilegio, per loro la strada giusta è mettere le mani nelle tasche dei cittadini, ma non è la nostra ricetta”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiudendo la festa del Tempo. “Noi lavoriamo per tagliare le tasse”, ha aggiunto Meloni.sat/gsl

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