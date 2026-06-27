Attualità Cronaca

Roma: uccisi a coltellate padre, madre e figlia di 6 anni del Bangladesh

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Giu 27, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Triplice omicidio in via Montiglio, zona Pineta Sacchetti, a Roma. La Polizia di Stato ha trovato padre, madre e figlia di 6 anni uccisi a coltellate. I corpi sono stati trovati nascosti sotto un letto, in un lago di sangue. L’assassino è fuggito: si tratterebbe di un amico di famiglia. Sul posto c’era un altro minorenne ferito: il figlio più grande della coppia, che sarebbe riuscito a scappare e a dare l’allarme. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica. Le vittime sono originarie del Bangladesh e senza precedenti. Il padre lavorava in un supermercato. (ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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