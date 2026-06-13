Treni, tornano i ‘Regionali del mare’: dal Piemonte all’Adriatico senza cambi

Da domani, 14 giugno, al 13 settembre 2026 tornano i “Regionali del Mare”, collegamenti ferroviari diretti del fine settimana tra Piemonte e Riviera romagnola, pensati per offrire un’alternativa comoda, sostenibile e accessibile all’auto privata. Anche per l’estate 2026 sarà infatti possibile raggiungere senza cambi alcune delle principali località balneari dell’Emilia-Romagna, tra cui Rimini, Riccione, Miramare, Misano Adriatico e Cattolica, grazie ai collegamenti diretti attivi ogni sabato e domenica.

IL SERVIZIO – Sono 4 le corse giornaliere: 2 di andata dal Piemonte verso la Riviera romagnola; 2 di ritorno dalla Riviera verso il Piemonte. I treni partiranno da Torino Porta Nuova alle 6.20 e alle 7, con fermate intermedie nelle principali stazioni lungo il percorso per arrivare a Pesaro alle 12.02 e 12.29.

I treni di ritorno partiranno da Pesaro alle 14.11 e alle 16.05 per arrivare a Torino Porta Nuova alle 20.44 e 21.15.

LE FERMATE – Sia all’andata che al ritorno itreni fermeranno a: Torino Lingotto – Asti – Alessandria – Voghera – Piacenza – Bologna Centrale – Rimini – Rimini Miramare – Riccione – Misano Adriatico – Cattolica.

LE PAROLE – Così l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi: «I “Regionali del Mare” rappresentano un servizio sempre più apprezzato dai cittadini piemontesi e da chi sceglie il treno per raggiungere la Riviera romagnola in modo comodo, sostenibile e senza stress. Questo collegamento conferma quanto sia importante investire in una mobilità integrata e attenta alle esigenze del turismo e dei territori. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l’assessora ai Trasporti Irene Priolo, per la collaborazione e il lavoro condiviso che rendono possibile anche per il 2026».