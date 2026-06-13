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Treni, tornano i ‘Regionali del mare’: dal Piemonte all’Adriatico senza cambi

DiRaimondo Bovone

Giu 13, 2026 , , , , ,

Da domani, 14 giugno, al 13 settembre 2026 tornano i “Regionali del Mare”, collegamenti ferroviari diretti del fine settimana tra Piemonte e Riviera romagnola, pensati per offrire un’alternativa comoda, sostenibile e accessibile all’auto privata. Anche per l’estate 2026 sarà infatti possibile raggiungere senza cambi alcune delle principali località balneari dell’Emilia-Romagna, tra cui Rimini, Riccione, Miramare, Misano Adriatico e Cattolica, grazie ai collegamenti diretti attivi ogni sabato e domenica.

IL SERVIZIO – Sono 4 le corse giornaliere: 2 di andata dal Piemonte verso la Riviera romagnola; 2 di ritorno dalla Riviera verso il Piemonte. I treni partiranno da Torino Porta Nuova alle 6.20 e alle 7, con fermate intermedie nelle principali stazioni lungo il percorso per arrivare a Pesaro alle 12.02 e 12.29.
I treni di ritorno partiranno da Pesaro alle 14.11 e alle 16.05 per arrivare a Torino Porta Nuova alle 20.44 e 21.15.
LE FERMATE – Sia all’andata che al ritorno itreni fermeranno a: Torino Lingotto – Asti  – Alessandria – Voghera – Piacenza – Bologna Centrale – Rimini – Rimini Miramare – Riccione – Misano Adriatico – Cattolica.

LE PAROLE – Così l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi: «I “Regionali del Mare” rappresentano un servizio sempre più apprezzato dai cittadini piemontesi e da chi sceglie il treno per raggiungere la Riviera romagnola in modo comodo, sostenibile e senza stress. Questo collegamento conferma quanto sia importante investire in una mobilità integrata e attenta alle esigenze del turismo e dei territori. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l’assessora ai Trasporti Irene Priolo, per la collaborazione e il lavoro condiviso che rendono possibile anche per il 2026».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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