Attualità Viaggiando Video

Trasporto aereo, passeggeri in aumento in tutto il mondo

Di

Nov 4, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Cresce la domanda globale di trasporto aereo. Secondo i dati pubblicati dalla IATA, l’associazione internazionale del settore, l’indice passeggeri per chilometro è aumentato a settembre del 3,6% su base annua. La capacità totale, misurata in posti per chilometro disponibili, è aumentata del 3,7%. Il tasso di riempimento dei velivoli è sostanzialmente stabile all’83,4%. La domanda internazionale è aumentata del 5,1% rispetto a settembre 2024, quella interna dello 0,9. L’espansione della capacità ha leggermente superato la crescita della domanda. I coefficienti di carico, tuttavia, sono rimasti molto elevati. Dagli orari dei voli di novembre emerge un’espansione del 3% rispetto all’anno precedente. Le compagnie aeree si stanno preparando a una crescita continua fino alle festività natalizie di fine anno, nonostante gravi limitazioni dovute a problemi irrisolti nella catena di approvvigionamento.
sat/azn

Di

Articoli correlati

Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

E’ morto il vignettista Giorgio Forattini

Nov 4, 2025
Economia Motori Video

Automobili: mercato debole a ottobre

Nov 4, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

Il presidente del Senato, La Russa, ha ricevuto l’ambasciatore USA Fertitta

Nov 4, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Influenza, dai medici appello a vaccinarsi per proteggere i fragili

Nov 4, 2025
IN EVIDENZA

Mostra su Maratona Palermo, Mineo “CRAL UniCredit punto d’incontro”

Nov 4, 2025
IN EVIDENZA

Malandrino “Il legame tra UniCredit e la Maratona di Palermo è ormai storico”

Nov 4, 2025
IN EVIDENZA

Sudan, l’appello dell’ambasciatore “Fermare i massacri commessi dai ribelli”

Nov 4, 2025