Tram deragliato a Milano, Sala: “Non pare questione tecnica, ma legata al conducente”

MILANO (ITALPRESS) – “Non appare una questione tecnica del tram, ma molto legata al conducente”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala rispondendo ai giornalisti se il deragliamento del tram 9 fosse dovuto ad un guasto del mezzo. Il primo cittadino ha sottolineato che si tratta di “un mezzo nuovo. L’autista è molto esperto ed era in servizio da solo un’ora, quindi non in straordinario. Il tram arrivava in maniera normale in termini di velocità. Va a sinistra perché lo scambio era orientato verso sinistra, mentre l’autista avrebbe dovuto orientarlo per andare dritto. Perché non l’ha fatto? Il conducente è in ospedale e verrà sentito”, ha aggiunto Sala. Alla domanda se l’ipotesi più verosimile sia un malore del conducente, Sala ha risposto che “è certamente una delle ipotesi che si possono immaginare, ma non posso dirlo io”. Il sindaco ha poi confermato che “i feriti erano quasi tutti sul mezzo. Per fortuna era un momento in cui non c’era molta gente, altrimenti la tragedia sarebbe potuta essere anche più grave. La cosa un po’ particolare è che è stata saltata una fermata e questo aggiunge un elemento di più a quello che è successo. Ci saranno le indagini: inutile mi metta io a fare ipotesi”, ha concluso. xh7/tvi/mca1

Navigazione articoli