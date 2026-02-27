Attualità Cronaca Video

Tram deragliato a Milano, Sala: “Non pare questione tecnica, ma legata al conducente”

Di

Feb 27, 2026
MILANO (ITALPRESS) – “Non appare una questione tecnica del tram, ma molto legata al conducente”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala rispondendo ai giornalisti se il deragliamento del tram 9 fosse dovuto ad un guasto del mezzo. Il primo cittadino ha sottolineato che si tratta di “un mezzo nuovo. L’autista è molto esperto ed era in servizio da solo un’ora, quindi non in straordinario. Il tram arrivava in maniera normale in termini di velocità. Va a sinistra perché lo scambio era orientato verso sinistra, mentre l’autista avrebbe dovuto orientarlo per andare dritto. Perché non l’ha fatto? Il conducente è in ospedale e verrà sentito”, ha aggiunto Sala. Alla domanda se l’ipotesi più verosimile sia un malore del conducente, Sala ha risposto che “è certamente una delle ipotesi che si possono immaginare, ma non posso dirlo io”. Il sindaco ha poi confermato che “i feriti erano quasi tutti sul mezzo. Per fortuna era un momento in cui non c’era molta gente, altrimenti la tragedia sarebbe potuta essere anche più grave. La cosa un po’ particolare è che è stata saltata una fermata e questo aggiunge un elemento di più a quello che è successo. Ci saranno le indagini: inutile mi metta io a fare ipotesi”, ha concluso.xh7/tvi/mca1

Di

Articoli correlati

Attualità Eventi Spettacoli

Sanremo: Ditonellapiaga con TonyPitony vince la serata ‘cover’. Morandi sul palco con il figlio

Feb 28, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 28 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 27, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Medio Oriente, Trump: “Con me tutto ha funzionato”

Feb 27, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Iran, Tajani “Non sarà una guerra lampo, durerà giorni”

Feb 28, 2026
TOP NEWS

Gasperini “Vantaggio sulla Juve non decisivo, Champions oltre quota 70”

Feb 28, 2026
TOP NEWS

La siciliana Bellia entra a far parte della Segreteria Nazionale della Cisl Scuola

Feb 28, 2026
IN EVIDENZA

Treno del Ricordo, Musumeci “Giovani conoscano storia per non ripetere errori”

Feb 28, 2026