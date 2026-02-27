Medio Oriente, Trump: “Con me tutto ha funzionato”

Attualità IN EVIDENZA Video

Feb 27, 2026
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “C’è sempre un rischio quando c’è una guerra. In ogni cosa c’è un rischio, nel bene e nel male”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rispondendo a una domanda sulla possibilità che la crisi possa trasformarsi in un conflitto lungo e prolungato in Medio Oriente.
Trump ha rivendicato i risultati delle precedenti operazioni militari condotte durante la sua amministrazione, citando l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani e del leader dell’ISIS Abu Bakr al-Baghdadi: “Abbiamo avuto una fortuna straordinaria. Con me, Soleimani, al-Baghdadi, tutto ha funzionato. Finora tutto è andato come previsto”.xp6/sat/gsl

