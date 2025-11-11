Attualità Cronaca Video

Salerno: traffico di droga ed estorsioni, 88 misure cautelari in 5 regioni

Set 11, 2025


SALERNO (ITALPRESS) – La squadra mobile di Salerno e i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore (Salerno) stanno eseguendo un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Dda, e un’altra emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Salerno, su richiesta della Procura minorile, che dispongono l’applicazione di diverse misure cautelari personali a carico di 88 soggetti, indagati, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose, nonché di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata.

Fonte video: Polizia di Stato

