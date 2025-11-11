Attualità Cronaca Video

Gioia Tauro: sequestrati 288 kg di cocaina al porto

Set 11, 2025


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria e i funzionari dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno sequestrato nel Porto di Gioia Tauro 288 chili di cocaina purissima. In particolare, il Gruppo di Gioia Tauro e il personale ADM sono riusciti a intercettare due container che presentavano anomalie nei vani di ventilazione posti sul fondo della struttura. La successiva ispezione ha consentito di scoprire, celati dietro i pannelli di protezione dei vani, 249 panetti di cocaina.

Fonte video: Guardia di Finanza

