Tra Guardia di Finanza e Procura Europea si rafforza la collaborazione per gli interessi finanziari UE

Il Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Umberto Sirico e il Procuratore della Procura Europea delegato per l’Italia, Dott. Andrea Venegoni , hanno sottoscritto un memorandum operativo per rafforzare la collaborazione tra il Corpo e la citata Autorità giudiziaria . All’incontro ha preso parte anche il Dott. Stefano Castellani, coordinatore dei Procuratori Europei per l’Italia.

L’iniziativa

Punta a migliorare l’efficienza delle indagini concernenti le più gravi ipotesi di danno agli interessi finanziari dell’Unione Europea per le quali è prevista la competenza di EPPO, vale a dire le frodi nel settore dei fondi europei per importi superiori a 10.000 euro e quelle all’IVA del valore di più di 10 milioni di euro.

Il memorandum operativo delinea nuove procedure per intervenire tempestivamente ed in modo efficace sui filoni più rilevanti, soprattutto nei confronti delle organizzazioni criminali che operano in più Stati membri dell’Unione, coniugando al meglio le caratteristiche di EPPO con l’alta capacità investigativa italiana, la quale trova nella Guardia di Finanza un modello di eccellenza, come forza di polizia specializzata in ambito economico-finanziario.

Il memorandum operativo segue la stipula dell’Accordo di lavoro tra la Guardia di Finanza ed EPPO inerente le attività di formazione, in forza del quale presso la Scuola di Polizia Economico Finanziaria del Corpo è stata istituita la “EPPO Academy”, struttura incaricata di erogare formazione a funzionari dei Paesi membri dell’Unione e a titolari di posizioni EPPO.