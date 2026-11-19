Dal 20 novembre è visibile al pubblico il modello a grandezza naturale, lungo 14 metri, del celebre predatore della Patagonia. In occasione delle Nitto ATP Finals, una speciale versione con racchetta e pallina.

(Photo by Stefano Guidi/Getty Images for Visit Piemonte)

Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino (via Accademia Albertina 15) apre le sue porte ad un ospite d’eccezione: una fedele copia in resina dello scheletro di Giganotosaurus carolinii, il maestoso dinosauro carnivoro che, tra i 99 e i 95 milioni di anni fa, dominava le terre della Patagonia.

Questo ritorno inaugura il nuovo allestimento della “Sala delle Meraviglie”, che si rinnova in uno spazio dedicato alla paleontologia e ai dinosauri, ridenominato “Nel Regno dei Giganti”. Qui i visitatori potranno ammirare la ricostruzione di uno dei predatori più imponenti mai esistiti sulla Terra, accanto ad altri grandi protagonisti della preistoria già conservati in museo, come il mastodonte (Anancus arvernensis) e il rinoceronte di Dusino (Stephanorhinus jeanvireti). L’iniziativa nasce inoltre in sinergia con il Museo Nazionale del Cinema che, dal 17 dicembre 2026 al 31 gennaio 2028, porterà alla Mole Antonelliana la mostra “T. rex vs T. rex. Da fossili a icone del cinema”.

INFO – Lo spazio al piano terra, pensato per avvicinarsi allo scheletro e scattare foto e selfie, accoglie i visitatori dal mercoledì al lunedì, dalle 10 alle 18 (martedì giorno di chiusura).

Per scuole, gruppi e associazioni è inoltre possibile prenotare visite guidate con gli esperti del Museo. Informazioni qui: https://mrsntorino.it/it/

(Photo by Stefano Guidi/Getty Images for Visit Piemonte)