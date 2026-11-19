SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha affermato che le relazioni tra Cina e Stati Uniti hanno mantenuto nel complesso un andamento stabile e positivo, infondendo stabilità e certezza nel mondo.

Xi ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Shenzhen.

Il presidente cinese ha affermato che lui e Trump hanno esplorato insieme il percorso giusto affinchè Cina e Stati Uniti, in quanto due grandi Paesi, possano andare d’accordo, definendo un nuovo posizionamento per un rapporto costruttivo tra le due parti, improntato alla stabilità strategica, e attribuendo a tale legame un nuovo significato basato su rispetto, equità e reciprocità.

Xi ha aggiunto che questo nuovo posizionamento è stato accolto con favore sia dalla popolazione cinese sia da quella statunitense, oltre che dalla comunità internazionale.

(ITALPRESS).

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