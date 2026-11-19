ROMA (ITALPRESS) – “C’è piena consapevolezza, anche a livello europeo che è necessaria una risposta comune”. Lo afferma il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso dell’informativa alla Camera sulle minacce cyber. “Queste minacce attraversano i confini nazionali e nessun Paese può pensare di affrontarle isolatamente. Esistono già strumenti di cooperazione che vanno ulteriormente rafforzati, soprattutto nello scambio tempestivo delle informazioni, nella prevenzione e nelle attività investigative. Hanno già avuto luogo le prime riunioni a livello internazionale delle reti degli organismi nazionali attivi su questi temi. Proprio su questo fronte, l’azione dell’Italia si muove in piena sinergia a livello europeo e bilaterale. Parallelamente, il ministero dell’Interno opera in costante contatto con i partner dell’Unione Europea e con le autorità investigative dei Paesi terzi”.

Poi il ministro ha sottolineato: “Gli attacchi rilevati e gestiti dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche, dall’inizio dell’anno al 31 ottobre sono stati 7.261, con un calo del 9% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, in cui erano stati 7.981, mentre le persone indagate nel corrente anno sono state 129 a fronte delle 118 del 2025. Se da un lato vanno evitati allarmismi infondati, dall’altro sarebbe un grave errore sottovalutare il fenomeno che abbiamo di fronte, proprio perché la posta in gioco è alta. In attesa che le attività investigative restituiscano i primi risultati, la responsabilità istituzionale ci impone, da un lato, di effettuare analisi nel modo più ampio possibile, dall’altro, di mantenere una linea di azione equilibrata e razionale nell’individuare soluzioni a breve e a medio termine”. Quindi la conclusione: “Se è evidente che la finalità unica di queste azioni è volta alla destabilizzazione, incidendo sulla reputazione delle istituzioni, è ancora prematuro attribuirne la responsabilità alla regìa di uno o più soggetti ostili. tra loro strutturalmente coordinati”.

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