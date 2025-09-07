Torino, agosto da record per il museo di Scienze Naturali: 46.000 ingressi col ticket gratuito

Circa 46.000 ingressi nel mese e boom di visitatori il 31, con 2.400 presenze. Un agosto da record quello del museo regionale di Scienze Naturali di Torino. L’ingresso gratuito ha attratto turisti e piemontesi, che negli scorsi giorni hanno affollato le sale di via Accademia Albertina.

Intanto proseguono i lavori per l’apertura degli spazi al piano terra. A contribuire alla presenze anche il progetto di promozione del Museo, che ha portato all’esposizione di una copia in resina dello scheletro di un ‘Giganotosaurus carolinii’ all’ingresso del Grattacielo della Regione Piemonte. Numeri importanti anche per il gigante preistorico che, da quando è stato esposto lo scorso 6 giungo, ha attratto la curiosità di circa 10.000 persone, in particolare famiglie e scuole.

LE PAROLE – Così l’assessore alla Cultura del Piemonte, Marina Chiarelli: «Abbiamo deciso per il Museo gratis ad agosto perché crediamo in una cultura per tutti, aperta e condivisa. Le potenzialità del Museo sono molteplici e aumenteranno con il completamento dei lavori. Il nostro obiettivo è quello di rendere questo spazio uno dei principali cuori pulsanti della cultura regionale».

L’assessore Marina Chiarelli