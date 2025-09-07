Attualità Cultura & Eventi Mostre

Torino, agosto da record per il museo di Scienze Naturali: 46.000 ingressi col ticket gratuito

DiRaimondo Bovone

Set 7, 2025 , , , , , , ,

Circa 46.000 ingressi nel mese e boom di visitatori il 31, con 2.400 presenze. Un agosto da record  quello del museo regionale di Scienze Naturali di Torino. L’ingresso gratuito ha attratto turisti e piemontesi, che negli scorsi giorni hanno affollato le sale di via Accademia Albertina. 

Intanto proseguono i lavori per l’apertura degli spazi al piano terra. A contribuire alla presenze anche il progetto di promozione del Museo, che ha portato all’esposizione di una copia in resina dello scheletro di un ‘Giganotosaurus carolinii’ all’ingresso del Grattacielo della Regione Piemonte. Numeri importanti anche per il gigante preistorico che, da quando è stato esposto lo scorso 6 giungo, ha attratto la curiosità di circa 10.000 persone, in particolare famiglie e scuole.  

LE PAROLE – Così l’assessore alla Cultura del Piemonte, Marina Chiarelli: «Abbiamo deciso per il Museo gratis ad agosto perché crediamo in una cultura per tutti, aperta e condivisa. Le potenzialità del Museo sono molteplici e aumenteranno con il completamento dei lavori. Il nostro obiettivo è quello di rendere questo spazio uno dei principali cuori pulsanti della cultura regionale».

L’assessore Marina Chiarelli

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 7 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 6, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Ruba nelle chiese della Piana di Gioia Tauro, denunciato

Set 6, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Idf: “Colpito grattacielo a Gaza, era punto di osservazione di Hamas”

Set 6, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Sorsi di Benessere – Il formaggio spalmabile si prepara in casa

Set 7, 2025
Attualità Cultura & Eventi Mostre

Torino, agosto da record per il museo di Scienze Naturali: 46.000 ingressi col ticket gratuito

Set 7, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Sabalenka concede il bis agli Us Open, battuta Anisimova in finale

Set 7, 2025
TOP NEWS

A Venezia Leone d’oro a Jarmush, premiati Servillo e Rosi

Set 7, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x