Roma: tentato omicidio per un debito di droga, 6 arresti

OMA (ITALPRESS) – Con l’esecuzione di 6 custodie cautelari, si è chiusa questa mattina la prima fase di una meticolosa attività di indagine condotta dalla polizia, sotto il coordinamento della Procura presso il Tribunale ordinario e della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, avviata a seguito del tentato omicidio di un minore avvenuto lo scorso novembre nel quartiere Don Bosco. L’episodio si era consumato nel tardo pomeriggio del 30 novembre, in una area verde compresa tra viale Ciamarra e via Libero Leonardi.

col3/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)