Ex Ilva, Calderone “Massimo impegno del Governo per accompagnare il rilancio”

Di

Feb 21, 2026


SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – “I sindacati saranno convocati per la prossima settimana. Proseguire nella cassa integrazione a partire dal 1° marzo è una richiesta che ci viene dall’amministrazione straordinaria” dell’ex Ilva “perchè l’autorizzazione precedente era fino al 28 febbraio. Il nostro obiettivo, come Governo, è sempre stato quello di mantenere aperto un canale di confronto continuo e costante con i sindacati, perché sono i rappresentanti dei sentimenti dei lavoratori dipendenti”. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, a margine della winter edition del Forum in Masseria, la rassegna organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners. L’ex Ilva “è una realtà importantissima soprattutto in termini di risorse umane che sono impiegate nei vari stabilimenti, da parte del ministero del Lavoro c’è la massima attenzione ad accompagnare i processi affinché l’azienda possa essere consegnata a un futuro imprenditoriale che possa parlare di recupero della piena produttività, nell’ambito di scelte aziendali che si coniughino anche con l’esigenza di intervenire sul piano ambientale”.

xi2/sat/mca1

Di

