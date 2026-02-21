Attualità IN EVIDENZA

E' morto il bimbo di Napoli operato al cuore

Feb 21, 2026

NAPOLI (ITALPRESS) – Non ce l’ha fatta il bimbo di due anni sottoposto al trapianto di un cuore danneggiato. A darne notizia l’Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l’ospedale Monaldi. “E’ finita, Domenico se ne è andato. Io – ha detto la mamma Patrizia Mercolino parlando in lacrime ai giornalisti che la aspettavano all’esterno dell’ospedale – insieme al mio avvocato a breve daremo notizia su questa fondazione che voglio creare in nome di Domenico per non dimenticarlo”.

