Tajani “Sono 2 le italiane ancora disperse nella tragedia ferroviaria in Spagna”

ROMA (ITALPRESS) – “Adesso abbiamo notizie di 2 donne italiane che sono disperse, il nostro console è sul posto per assistere le famiglie. Purtroppo è una immane tragedia, le nostre ambasciate e consolati sono al lavoro per assistere le famiglie”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a margine della seconda conferenza nazionale su ‘Artico e Antartide – Il Sistema Paese nello scenario internazionale e le nuove sfide della competizione globale’ . “Siamo vicini al governo spagnolo. Gli spagnoli stanno vivendo un momento tragico”.

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