Banca Centrale Europea, Lagarde: “Lascio la presidenza dal 7 febbraio 2027”

FRANCOFORTE (ITALPRESS) – “Ho appena informato i miei colleghi governatori e lo staff della Banca centrale europea che rassegnerò le mie dimissioni con effetto dal 7 febbraio, al termine della riunione del Consiglio direttivo”. È quanto afferma dalla presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, in un video sui social in cui è apparsa con 2 cerotti sul viso. “È stato un grande orgoglio e un grande privilegio guidare questa istituzione e voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito, supportato e portato avanti la missione che abbiamo in Europa: essere forti, solidi e assicurare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria. Penso di lasciare un’istituzione con l’idea del buon lavoro fatto e di una banca centrale europea adatta al futuro”.

mgg/gtr

(Fonte video: profilo Facebook di Christine Lagarde)

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