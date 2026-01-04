Attualità IN EVIDENZA Politica

Zelensky: “Di fondamentale importanza per Ucraina che supporto dei partner continui”

Gen 4, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “E’ di fondamentale importanza per l’Ucraina che il supporto dei partner continui: assistenza costante alla difesa e rafforzamento della nostra difesa aerea. Quasi ogni giorno, le vite in Ucraina sono minacciate a causa di attacchi e raid russi con vari tipi di armi contro la nostra popolazione. Solo questa settimana, la Russia ha lanciato contro l’Ucraina più di 1.070 bombe aeree guidate, quasi 1.000 droni d’attacco e sei missili. Tutto ciò che è stato concordato con i nostri partner deve essere accelerato il più possibile. Ogni missile per i sistemi di difesa aerea attualmente immagazzinato dai partner può davvero salvare vite umane”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“La stabilità e la prevedibilità dell’assistenza all’Ucraina sono ciò che può davvero spingere Mosca verso la diplomazia. Contiamo sulla continua assistenza alla difesa e sul sostegno ai documenti preparati sulle garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti, dell’Europa e dei partner della Coalizione dei Volentieri. Sono grato a tutti coloro che, in tutto il mondo, con la loro forza, sostengono la diplomazia e tutti gli sforzi per una pace giusta”.

