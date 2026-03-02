IN EVIDENZA

La medicina narrativa della scuola Holden nel libro “Voci dall’invisibile”

Di

Mar 2, 2026


TORINO (ITALPRESS) – Affrontare il percorso di una malattia affiancando alle cure mediche la narrazione della propria esperienza clinica e di vita in un racconto letterario. È questo l’obiettivo di “Raccontare l’invisibile”, una serie di laboratori di medicina narrativa, realizzati da Scuola Holden con il contributo non condizionante di Ascendis. Da questa esperienza nasce il libro “Voci dall’Invisibile”, composto da tredici fiabe originali, dove la parola diventa parte del percorso di cura, non alternativa alla terapia, ma complementare. In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, nella sede della Scuola Holden a Torino, queste voci hanno dato vita all’evento di presentazione del progetto che ha riunito medici e pazienti che vi hanno preso parte.
xb4/mgg/red

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

FonARCom, nuove scadenze per il Voucher Azienda

Mar 2, 2026
IN EVIDENZA

Focus Salute – Orgasmo in lei e in lui dopo il tumore al seno

Mar 2, 2026
IN EVIDENZA

Chiara, palermitana a Dubai “Situazione tranquilla”

Mar 2, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

FonARCom, nuove scadenze per il Voucher Azienda

Mar 2, 2026
IN EVIDENZA

La medicina narrativa della scuola Holden nel libro “Voci dall’invisibile”

Mar 2, 2026
IN EVIDENZA

Focus Salute – Orgasmo in lei e in lui dopo il tumore al seno

Mar 2, 2026
TOP NEWS

Nasce Kormed, il nuovo brand di Clariane Italia dedicato ai servizi sanitari

Mar 2, 2026