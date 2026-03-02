IN EVIDENZA

FonARCom, nuove scadenze per il Voucher Azienda

Mar 2, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Finanziare le attività di formazione continua per accrescere la competitività delle imprese. È questo l’obiettivo dell’Avviso 08/2024 – Voucher Azienda di FonARCom, recentemente prorogato, che prevede una dotazione economica di 800 mila euro. L’iniziativa, accessibile fino a esaurimento delle risorse disponibili, permette alle aziende di ottenere un contributo economico per la partecipazione dei propri dipendenti a percorsi formativi acquistati a mercato, compresi anche i corsi di Alta Formazione e i Master universitari. Lo scopo è quello di favorire l’innovazione organizzativa e l’aggiornamento delle competenze professionali, per rispondere alle sfide del mercato contemporaneo.

