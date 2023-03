Alle 2 di questa notte, fra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, tornerà l’ora legale. Fino alle 3 di notte fra sabato 28 e domenica 29 ottobre, quando tornerà l’ora solare.

Lancette dell’orologio avanti di un’ora. Si dormirà un’ora in meno, le giornate saranno più lunghe, si risparmierà energia. E ci vorrà qualche giorno per ritrovare l’equilibrio biologico, in modo del tutto soggettivo.

L’ora solare tornerà a fine ottobre, nella notte fra sabato 28 e domenica 29: gli orologi faranno il percorso inverso: torneranno indietro e si dormirà una bella ora in più. E avremo risparmiato molta energìa per ben 7 mesi…

Telefonini, computer, TV e auto (quelle più nuove) si aggiorneranno automaticamente. Per gli orologi d casa, dovrete farlo manualmente.