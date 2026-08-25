Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Sposati ma con residenze separate: ecco le regole per IMU, ISEE e 730

Di

Ago 25, 2026

MILANO (ITALPRESS) – La legge tutela la libertà organizzativa delle coppie moderne, ma esige che alla carta corrisponda la vita reale. Sposarsi quindi non significa più condividere per forza lo stesso indirizzo. L’ordinamento italiano riconosce la flessibilità abitativa dei coniugi, consentendo loro di fissare dimore e residenze differenti, sia in città distinte sia nello stesso Comune, a patto però che la scelta risponda a esigenze reali e non sia un mero espediente fittizio per eludere le tasse. Se ne parla in un report di idealista news, che si focalizza sulle regole per gestire esenzione IMU, calcolo ISEE e stato di famiglia.
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi “e l’adempimento annuale con il Modello 730, ai coniugi con residenze diverse non viene preclusa la facoltà di presentare la dichiarazione congiunta. Questa opzione – si legge – rimane valida purchè persista il vincolo matrimoniale e uno dei due non sia esonerato dalla presentazione. La separazione anagrafica non altera il reddito di coppia, ma richiede solo la corretta indicazione dei domicili fiscali nei modelli dichiarativi”.
Sul piano dei tributi locali, la scelta incide direttamente sulla tassa sui rifiuti (TARI). I Comuni calcolano la tariffa in base al numero di occupanti e alla superficie dell’immobile.
“Avere due residenze distinte – prosegue il report – implica che ciascun coniuge sarà considerato occupante autonomo presso la propria casa, con l’emissione di due distinte cartelle di pagamento”. Il vero spartiacque resta dunque l’effettività della dimora.
I Comuni e la Polizia Locale effettuano verifiche incrociate sui consumi delle utenze (luce, acqua e gas). Dichiarare una residenza fittizia per evitare le tasse non comporta solo il recupero delle imposte con sanzioni e interessi, ma integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 C.P.).

– foto ufficio stampa Idealista –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Dieci anni fa il sisma del Centro Italia, Meloni accelera sulla ricostruzione

Ago 25, 2026
Attualità Cronaca Video

Parma: sequestrati dalla Finanza 953 articoli non sicuri

Ago 25, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Torino: la Penitenziaria sventa l’evasione di un detenuto

Ago 25, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Video

Dieci anni fa il sisma del Centro Italia, Meloni accelera sulla ricostruzione

Ago 25, 2026
Attualità Cronaca Video

Parma: sequestrati dalla Finanza 953 articoli non sicuri

Ago 25, 2026
Economia Video

Lavoro: incentivi per stabilizzare gli under 35

Ago 25, 2026
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Sposati ma con residenze separate: ecco le regole per IMU, ISEE e 730

Ago 25, 2026