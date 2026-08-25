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Carcere di Torino: la Penitenziaria sventa l’evasione di un detenuto

DiRaimondo Bovone

Ago 25, 2026 , , , ,
Celle aperte in carcere. Forse troppo

Tentativo di evasione sventato, la scorsa settimana, grazie al tempestivo e risolutivo intervento della Polizia Penitenziaria nella Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino. Un detenuto ha tentato di raggiungere l’uscita correndo e di forzare le porte. La pronta reazione del personale di Polizia Penitenziaria ha consentito di chiudere immediatamente le grate e le porte pedonali, impedendo al galeotto di guadagnare l’esterno. L’uomo, in evidente stato di agitazione, nel tentativo di proseguire ha spintonato un’agente, ma è stato bloccato e riportato dove deve stare.

LE PAROLE – Donato CAPECE, segretario generale del SAPPE, sottolinea: ,“Agli agenti che sono intervenuti va il nostro plauso e il nostro ringraziamento. Hanno fatto esattamente quello che ci si aspetta dalla Polizia Penitenziaria: hanno individuato immediatamente il pericolo, hanno messo in sicurezza gli accessi e hanno impedito che un detenuto riuscisse a superare le barriere dell’istituto. Ma la sicurezza delle carceri non può essere affidata solo alla capacità di intervento della Polizia Penitenziaria. Servono organici adeguati, procedure efficaci e strumenti idonei a fronteggiare situazioni di violenza”.
Vicente SANTILLI, segretario nazionale SAPPE per il Piemonte, fa il punto della situazione: “Un detenuto che improvvisamente si mette a correre verso un’uscita e tenta di forzare le porte rappresenta una situazione di estrema criticità, che può degenerare in pochi secondi. Non possiamo pensare, però, che questi episodi vengano gestiti sempre e soltanto grazie alla prontezza dei singoli operatori. Se un agente deve intervenire fisicamente per fermare un detenuto che tenta di forzare un’uscita, è evidente che l’Amministrazione deve interrogarsi sulle condizioni operative del personale”.

IL COMMENTO – Bene così. Però, da profano, mi domando. Ma se uno sta in galera, ci sarà un motivo? E se girasse AMMANETTATO DIETRO LA SCHIENA, non potrebbe spingere niente e nessuno, e anche correre diventerebbe più difficile. O no?

Il taser, necessario per i poliziotti carcerari

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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