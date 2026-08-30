Attualità Cronaca

Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni

Di

Ago 30, 2026

ROMA (ITALPRESS) – E’ caccia all’autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all’ippodromo di Schachen, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L’Unita di Crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l’ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Oltre alla 22enne deceduta sul posto a causa delle ferite riportate, quattro uomini e una donna, di età compresa tra i 24 e i 27 anni, sono ricoverati in ospedale con ferite di varia gravità. La segnalazione della sparatoria è giunta alla polizia cantonale di Argovia poco dopo le 2:30 del mattino. La polizia e i vigili del fuoco hanno isolato un’ampia area. Secondo il portavoce della polizia cantonale, Bernhard Graser, resta aperta l’ipotesi di un attacco terroristico, ma potrebbe essere anche una resa dei conti o una sparatoria con vittime casuali.
(ITALPRESS).
-Foto: pagina Facebook Aarauer rave-

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Catania: vasto incendio in un deposito

Ago 31, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 31 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 30, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

L’Islanda resta fuori dall’UE, al referendum vince il no

Ago 30, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Scavi e lavori sulle strade di Alessandria, tutte le chiusure al traffico

Ago 31, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie C, girone A: pirotecnico pareggio a Carpi per la Juve Next Gen, 3-3

Ago 31, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: Calhanoglu lancia l’Inter a Cagliari, nerazzurri a punteggio pieno

Ago 31, 2026
Calcio Sport

Serie A: ancora Frattesi e altri 3 punti, Lazio batte Genoa 1-0

Ago 31, 2026