Spari alla cena con Trump, indenne il presidente Usa: “Ecco perché serve la ballroom”

WASHINGTON (ITALPRESS) – Un uomo ha sparato contro Donald Trump, che si è salvato, durante la cena dei giornalisti. L’uomo armato avrebbe aperto il fuoco nell’area esterna sottoposta a controllo, nei pressi dell’ingresso del Washington Hilton, l’hotel che da anni ospita la serata. L’episodio ha generato panico tra i circa 2.500 invitati, tra giornalisti, esponenti dell’amministrazione, rappresentanti del mondo dello spettacolo e ospiti internazionali. Nella sparatoria un agente è rimasto ferito, ma senza conseguenze gravi. Trump e la first lady sono stati evacuati senza conseguenze e portati alla Casa Bianca. L’attentatore è stato arrestato. L’uomo, sospettato nella sparatoria della WHCA, ha dichiarato alle forze dell’ordine dopo il suo arresto che voleva sparare a funzionari dell’amministrazione Trump.

“Io obiettivo dell’attentatore? Penso di sì – ha detto il tycoon – la mia vita è pericolosa. Molto spesso si diventa facili bersagli quando si ha una carica pubblica. Io mi preoccupo per il paese, non per me. Non sapevamo se quei colpi fossero vassoi che cadessero o pallottole. La mia impressione è che l’aggressore della cena dei corrispondenti fosse un lupo solitario. Ma un attentato non mi impedirà di vincere la guerra contro l’Iran”.

“Quanto accaduto ieri sera – ha scritto poi Trump su Truth – è esattamente il motivo per cui le nostre grandi Forze Armate, i Servizi Segreti, le Forze dell’Ordine e, per diverse ragioni, ogni Presidente degli ultimi 150 anni, hanno richiesto che venisse costruita una grande, sicura e protetta sala da ballo all’interno della Casa Bianca. Questo evento non sarebbe mai accaduto con la Sala da Ballo top secret attualmente in costruzione alla Casa Bianca. Dev’essere costruita velocemente! Oltre a essere una meraviglia, ha tutte le più alte caratteristiche di sicurezza esistenti e, inoltre, non ci sono stanze sovrastanti da cui possano entrare persone non autorizzate, ed è all’interno del perimetro della struttura più sicura del mondo, la Casa Bianca”.

-foto Ipa Agency-

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