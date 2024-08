Sogin, concluso lo smantellamento della terza Scatola a Guanti a Saluggia

Nel sito di Saluggia (Vercelli) Sogin ha terminato lo smantellamento della terza delle cinque Scatole a Guanti (SaG) dell’impianto Unità Manuale Conversione Plutonio (UMCP).

Questa attività determina un ulteriore e significativo avanzamento del più ampio progetto di

decontaminazione e smantellamento dell’UMCP, l’impianto costruito nel 1987 per la conversione del

plutonio, dallo stato liquido allo stato solido, che avveniva all’interno di cinque SaG.

Per lo smantellamento della terza Scatola a Guanti, così come per le due precedenti, Sogin ha

progettato e installato una tenda di contenimento a tenuta alfa (TATA) che, dotata di passaggi

guantati, ha consentito al personale di effettuare le operazioni dall’esterno, garantendo la massima

sicurezza.

La complessità maggiore di questo terzo smantellamento, sia in termini di progettazione che

operativi, ha riguardato la fase di spostamento, dall’alto a quota pavimento, della SaG e il suo

posizionamento all’interno della tenda, richiedendo l’installazione di un’apposita attrezzatura per la

movimentazione.

L’intero progetto di smantellamento delle Scatole a Guanti dell’UMCP è realizzato da un team

interno formato dal personale Sogin dei siti di Saluggia e Casaccia.

La modalità operativa adottata rappresenta una best practice consolidata per la disattivazione degli

impianti legati al ciclo del combustibile, in linea con le migliori esperienze internazionali del settore e

grazie alle competenze già sviluppate dalla Società con lo smantellamento delle scatole a guanti

dell’Impianto Plutonio a Casaccia.

Sogin proseguirà con lo smantellamento delle due restanti Scatole a Guanti, prevedendo la

conclusione entro il 2025.