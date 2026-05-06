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Sisma Friuli, Fedriga: “Ricostruzione è modello di coesione istituzionale”

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Mag 6, 2026
GEMONA DEL FRIULI (ITALPRESS) – “Questo anniversario non è solo memoria, ma un’occasione per disegnare il nostro futuro ricordando i valori di quella lezione: riaffermiamo un modello politico e istituzionale che ancora oggi rappresenta una bussola per affrontare le emergenze contemporanee. Il terremoto del Friuli, infatti, non fu soltanto una tragedia naturale, ma anche prova di verità per la politica, per le istituzioni e per una classe dirigente chiamata ad assumersi responsabilità straordinarie in condizioni straordinarie”. Lo ha detto al Teatro sociale di Gemona del Friuli il governatore Massimiliano Fedriga in occasione del Consiglio regionale straordinario per il 50° anniversario del terremoto del Friuli che ha visto la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.sat/gtr
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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