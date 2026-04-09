Attualità Economia IN EVIDENZA Video

Sicilia, avanzo record di oltre 5 miliardi. Il presidente Schifani: “Continuiamo a crescere”

Di

Apr 9, 2026 , , ,
PALERMO (ITALPRESS) – “A conferma del nostro buon lavoro in questi anni di legislatura, oggi la Giunta ha approvato un’ipotesi verosimile di avanzo di bilancio che registreremo per fine 2025 di più di 5 miliardi. Non soltanto abbiamo ereditato un disavanzo, ma lo abbiamo azzerato; adesso siamo in surplus. Somme figlie di una buona politica, lo dicono i numeri, ma noi continuiamo sul percorso della crescita, del sociale e della creazione di posti di lavoro. Questo è il mio impegno, impegno che continuerò a fare quotidianamente”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un video pubblicato sui social.
vbo/mca2
(Fonte video: pagina Facebook Renato Schifani)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

A Milano la tappa finale di “Io Prevengo”, l’iniziativa itinerante di Lilly

Apr 11, 2026
IN EVIDENZA

Turismo Magazine – 11/4/2026

Apr 11, 2026
Attualità Eventi IN EVIDENZA

Musica: ecco ‘Duro e puro’, nuovo singolo del cantautore marchigiano Andrea Belfiori

Apr 11, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

A Roma nasce un Polo scientifico-didattico per la protezione del mare e del Tevere

Apr 11, 2026
TOP NEWS

Trump “L’Iran sta perdendo, l’unica sua risorsa è la minaccia di mine a Hormuz”

Apr 11, 2026
TOP NEWS

Sinner vola in finale a Montecarlo, battuto Zverev in due set

Apr 11, 2026
IN EVIDENZA

A Milano la tappa finale di “Io Prevengo”, l’iniziativa itinerante di Lilly

Apr 11, 2026