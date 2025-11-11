Trento: sgominata una banda per furti e spaccio di droga 23 arresti

TRENTO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di 23 misure cautelari – di cui 20 custodie cautelari in carcere e 3 arresti domiciliari – emesse dal G.I.P. su richiesta della Procura di Trento nei confronti di altrettante persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione e allo spaccio di stupefacenti. Sono state altresì eseguite perquisizioni, oltre che nei confronti dei destinatari delle citate misure cautelari, anche nei confronti di ulteriori 12 persone, per un totale di 35 perquisizioni delegate. In totale sono 201 i capi di imputazione contestati legati, oltre allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai numerosissimi furti in abitazione registrati in questa provincia tra l’estate e l’autunno del 2024.

tvi/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)