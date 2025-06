Reggio Emilia: sgominata una baby gang, 5 misure cautelari a giovani tunisini

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Squadra Mobile di Reggio Emilia hanno eseguito cinque misure cautelari, sgominando un gruppo composto da sette cittadini tunisini, tre maggiorenni e quattro minori. Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, si sarebbero resi protagonisti di tre rapine particolarmente violente e di un’aggressione culminata con lo sfregio permanente del viso di un giovane egiziano. Per i tre maggiorenni, già gravati da precedenti di polizia, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, mentre per tre minori è stata disposta la misura cautelare del collocamento in comunità eseguita, però, solo nei confronti di due soggetti in quanto il terzo risulta allo stato irreperibile. In totale gli indagati sono sette.

(Fonte video: Polizia di Stato)