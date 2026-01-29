Artico, Rauti “Nuova frontiera strategica e geopolitica”

ROMA (ITALPRESS) – L’Artico al centro delle nuove sfide della competizione globale, tra cambiamenti geopolitici, accesso alle risorse, nuove rotte di navigazione e necessità di rafforzare lacooperazione internazionale. Sono alcuni dei temi affrontati presso la Biblioteca Militare Centrale dell’Esercito, in occasione della presentazione degli atti della prima conferenza nazionale su “L’Artico. La Difesa e il Sistema Paese nelle nuove sfide della competizione globale”, organizzata dal sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti. “L’Italia non guarda l’Artico in logiche di potenza ma di scoperta e di esplorazione”, ha affermato Rauti, rimarcando le competenze sviluppate dal Paese e dalle forze armate. “Vantiamo competenza specialistica di ognuna delle nostre forze armate”, ha aggiunto sottolineando così il contributo che l’Italia può offrire alla conoscenza e alla presenza nella regione artica.

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