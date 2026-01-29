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Artico, Rauti “Nuova frontiera strategica e geopolitica”

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Set 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – L’Artico al centro delle nuove sfide della competizione globale, tra cambiamenti geopolitici, accesso alle risorse, nuove rotte di navigazione e necessità di rafforzare la
cooperazione internazionale. Sono alcuni dei temi affrontati presso la Biblioteca Militare Centrale dell’Esercito, in occasione della presentazione degli atti della prima conferenza nazionale su “L’Artico. La Difesa e il Sistema Paese nelle nuove sfide della competizione globale”, organizzata dal sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti. “L’Italia non guarda l’Artico in logiche di potenza ma di scoperta e di esplorazione”, ha affermato Rauti, rimarcando le competenze sviluppate dal Paese e dalle forze armate. “Vantiamo competenza specialistica di ognuna delle nostre forze armate”, ha aggiunto sottolineando così il contributo che l’Italia può offrire alla conoscenza e alla presenza nella regione artica.

xu1/sat/azn

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