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Roma: la Finanza sequestra 400 kg di droga, 6 arresti

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Ago 26, 2026
ROMA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Roma ha disarticolato un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Spagna e il litorale romano. L’operazione, coordinata dalla Procura di Velletri, si è conclusa con il sequestro di oltre 400 kg tra hashish e marijuana, l’arresto in flagranza di 4 soggetti e l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altri 2ue indagati. L’indagine, sviluppata dai militari della Compagnia di Nettuno, ha preso il via nel maggio 2025 in seguito ad un controllo su strada nel territorio nettunese, culminato con l’arresto di un corriere e il sequestro di circa 3 kg di droga. vbo/mca2
(Fonte video: Guardia di Finanza)

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