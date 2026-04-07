Tivoli: sequestrati 9 kg di cocaina, 1 arresto





ROMA (ITALPRESS) – Gli agenti della polizia di Stato di Tivoli hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un cinquantenne tiburtino. I poliziotti hanno proceduto ad alcune perquisizioni, in locali di pertinenza dell’indagato. I controlli davano esito negativo in un centro di autodemolizione, mentre presso il domicilio dell’uomo è stata trovata una consistente quantità di sostanza stupefacente. Una volta giunti sul posto, l’indagato ha consegnato spontaneamente agli agenti 8 panetti termosaldati, contenenti complessivamente circa 9 chilogrammi di cocaina, nonché la somma di 4.800 euro in contanti. La sostanza stupefacente, secondo una stima degli investigatori, avrebbe potuto fruttare sul mercato della vendita al dettaglio ben oltre 1 milione di euro. Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato tratto in arresto e accompagnato in carcere. Il gip del Tribunale di Tivoli ha convalidato il provvedimento. vbo/mca3

(fonte video: Polizia di Stato)